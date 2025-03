Air basket Italiangas Termoli batte il Marigliano al PalaSabetta

TERMOLI. Air Basket -Marigliano: 70-61.

Parte con il freno a mano leggermente tirato l’Air Basket Italiangas Termoli di Gigi Marinelli. Per lunghi tratti, infatti, i campani sono rimasti avanti, seppur di misura. Poi, quando il cronometro segnava 2 minuti e 38 secondi, l’Air mette la freccia e passa in vantaggio di 5 punti. A poco più di un minuto dalla sirena, due tiri liberi riportano il punteggio sul 15 pari; a 30 secondi dalla fine, il tabellone segna 17 pari. Matera ha a disposizione due tiri liberi, che realizza, portando il punteggio sul 19-17. Ultimo attacco per i campani: a 3 secondi dal termine conquistano due tiri liberi, li trasformano entrambi e il primo quarto si chiude sul 19-19.

Secondo quarto iniziato sulla falsariga del primo, con Marigliano che ribatte colpo su colpo e la partita che procede punto a punto. A due minuti dal termine, gli ospiti prendono il largo e si portano avanti di sei punti (31-37). A un minuto dalla fine, i termolesi riducono il distacco a quattro punti (33-37). A 24 secondi dalla sirena, due liberi per Obinna: ne realizza uno solo, fissando il punteggio sul 34-37. Si chiude così il secondo quarto e si va all’intervallo lungo con la Promobasket Marigliano in vantaggio 37-34 sull’Air.

Terzo quarto: l’Air parte indiavolata, probabilmente dopo un discorso acceso negli spogliatoi da parte di coach Marinelli. Nei primi due minuti e mezzo, i ragazzi spingono forte e a metà tempo il vantaggio è di 10 punti: 49-39. A 4’41” dal termine, il distacco aumenta a 13 punti (52-39), ma a 3’20” gli ospiti accorciano portandosi sul 52-44. A 1’20”, l’Air torna a +10 (54-44) e a 1’05”, grazie a due tiri liberi, i locali allungano a +12 (56-44). Il terzo quarto si chiude sul 56-44, con un tiro sulla sirena che, per una questione di centimetri, non entra: sarebbe stato un canestro spettacolare.

A 36 secondi dalla sirena finale, la partita è ormai in cassaforte: termina con la vittoria per 70-61 a favore dei termolesi, che guadagnano punti preziosi in classifica.

Michele Trombetta