Air Basket Italiangas Termoli: obiettivo salvezza contro l’Antoniana Boscoreale

Un ticket verso la salvezza diretta, l’Air Basket Italiangas pronto alla sfida contro l’Antoniana Boscoreale

TERMOLI. C’è tanta rabbia e disappunto per come si è perso domenica scorsa a Barcellona Pozzo di Gotto da parte dell’Air Basket Italiangas Termoli. Una gara tenuta in pugno fino a pochi secondi dal termine, ma sono bastati due errori ingenui nei secondi finali per ribaltare il risultato a favore dei siciliani.

Coach, a poche ore dalla prossima gara di domenica al PalaSabetta contro l’Antoniana Basket di Boscoreale, la rabbia e il disappunto per la sconfitta sono passati?

“La speranza è che i suoi ragazzi trasformino la rabbia sportiva accumulata in energia sul parquet e portino a casa una vittoria contro una squadra comunque scorbutica. All’andata fummo battuti da loro, seppur con un minimo scarto, proprio perché sono difficili da affrontare: tignosi e caparbi, non mollano facilmente. La squadra deve comunque vincere per consolidare il secondo posto, che per ora non è a rischio. Il calendario verso la salvezza diretta prevede, nelle prossime cinque partite che concluderanno il girone di Play in – out, tre match casalinghi contro Antoniana, Catanzaro e Castanea Messina, mentre le trasferte saranno a Marigliano e Rende“.

Dunque, partite non facili, soprattutto quelle casalinghe contro Catanzaro e Castanea, ma se dovessimo fare il nostro dovere a partire da domenica, arrivare a 28 punti sarebbe davvero un grande passo verso la salvezza diretta.