Basso Lanzone: «Concentriamoci una partita alla volta, stasera vi aspettiamo tutti al PalaSabetta»

TERMOLI. Nel giorno in cui l’Air basket Italiangas Termoli torna al PalaSabetta, per affrontare il Boscoreale, abbiamo ascoltato il direttore generale Basso Lanzone, per parlare del momento difficile e della necessità di ritrovare la concentrazione e lo sprint che avevamo nella prima parte della stagione.

«Noi siamo concentratissimi sulla prossima partita. Lo siamo da subito, sin dopo la partita presa per poco a Barcellona. Le critiche fanno parte del nostro lavoro, e quando sono obiettive e circostanziate, sono utili. Devono essere utilizzate per la crescita, come ho già detto, per migliorare continuamente. Siamo entrati nella parte più importante del nostro percorso. Lo conosciamo bene, sappiamo cosa c’è di buono, ma ora dobbiamo concentrarci esclusivamente su ciò che serve per affrontare ogni partita. Non si tratta più di un campionato, ma di una partita alla volta.

Abbiamo una grandissima fiducia nella squadra. Siamo certi che i ragazzi pronti a dare il massimo. In questo momento, preferiamo concentrarci sulle analisi che ci aiuteranno a rafforzare la fiducia, non sullo scetticismo.

Stasera vi aspettiamo tutti al palazzetto abbiamo bisogno di tutti voi».