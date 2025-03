Beffa per l’Air Basket Italiangas Termoli: sfuma la vittoria in Sicilia

TERMOLI. Che peccato aver sciupato una vittoria che, a pochi secondi dal termine, sembrava ormai alla portata dell’Air! Invece, un errore ha riportato nuovamente avanti i siciliani. Perdere in questo modo, dopo aver tenuto testa con una formazione rimaneggiatissima a una squadra spinta da oltre 500 persone al palazzetto, fa davvero rabbia.

L’Air ha dovuto giocare senza Caresta e Raupys, mentre Tersillo è stato costretto a uscire nel terzo quarto per una botta, rientrando poi nei minuti finali ma certamente non al meglio della condizione. Eppure, tra il terzo e il quarto periodo, la squadra è stata capace di mettere a segno un parziale di 17-0, ammutolendo il palazzetto. Purtroppo, gli errori finali hanno ridato vita all’ambiente e permesso ai siciliani di portare a casa la vittoria.

C’è disappunto per il risultato negativo, ma questa gara ha comunque confermato che la squadra di Marinelli se la gioca con tutti, senza timori. A volte, gli episodi ci condannano, ma nulla è compromesso…