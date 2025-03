Continua a vincere l’Air basket Italiangas Termoli

TERMOLI. Air Basket Italiangas Termoli 69-Bim Bum Basket Rende 55.

Partenza sprint per l’Air Basket nel primo quarto, seguita da una frenata nel secondo, in cui per cinque minuti la squadra non è riuscita a segnare nemmeno un canestro, permettendo agli avversari di raggiungere momentaneamente il 31 pari. Negli ultimi due quarti, la partita è stata caratterizzata da molte imprecisioni da entrambe le parti, ma alla fine arriva la terza vittoria consecutiva per l’Air Basket Italiangas Termoli. I biancoazzurri, a parte il calo nel secondo quarto, hanno sempre mantenuto il controllo del match sin dai primi secondi, senza grandi difficoltà, e mettono in cassaforte il risultato anche contro la Bim Bum Basket Rende. Raggiunta quota 26 punti, è chiaro che la soglia salvezza si è alzata, ma questo bottino resta comunque un ottimo traguardo. Inoltre, i ragazzi avevano l’attenuante del lungo e faticoso viaggio a Catanzaro, che ha inevitabilmente pesato sulle gambe. Ora li attende un’altra trasferta impegnativa in Sicilia, sabato prossimo, senza nemmeno il tempo di metabolizzare queste tre vittorie consecutive. Ma Gigi Marinelli saprà sicuramente rivitalizzare la squadra in tempo.

Michele Trombetta

Parziali:

1Q: 29-17 | 2Q: 40-35 | 3Q: 53-44 | 4Q: 69-55