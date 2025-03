Il Marigliano sfida l’Air basket Italiangas Termoli al PalaSabetta

TERMOLI. La Air Basket Italiangas Termoli torna in scena al Palasabetta dopo l’inattesa battuta d’arresto subita sabato scorso a Boscoreale. La terza giornata della fase Play-In Out è fissata per sabato 1º marzo alle ore 20:30 contro la Promobasket Marigliano. I biancoazzurri di coach Marinelli sono chiamati a riprendere il passo vincente per difendere la posizione in zona salvezza diretta, ma servirà il sostegno di tutti i nostri tifosi. Il percorso casalingo è fondamentale in questa seconda fase della stagione: con una classifica a 20 punti, potrebbero bastare le vittorie interne per entrare nelle prime tre posizioni e ottenere così la salvezza diretta. Questo, però, non significa che le trasferte siano da affrontare con rassegnazione.

Anche sette giorni fa, a Boscoreale, la sconfitta è arrivata solo negli ultimi secondi, dopo una gara gagliarda, in cui per lunghi tratti siamo stati davanti nel punteggio. Purtroppo, nel finale, gli avversari hanno avuto la meglio con un distacco di soli tre punti. Oggi, in un orario insolito per l’Air, arriva al PalaSabetta la Promobasket Marigliano, una formazione sulla carta abbordabile. Ma si sa, la teoria conta poco: è sul campo che bisogna dimostrare la propria forza. Per questo, con il sostegno del pubblico amico, bisogna tornare alla vittoria senza se e senza ma. Il cammino verso la salvezza è ancora lungo e tortuoso.

Michele Trombetta