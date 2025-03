«Ogni partita ci porta sempre più vicino alla nostra meta»

TERMOLI. Alla fine del girone di andata della seconda fase del campionato di Serie B, ci siamo incontrati con il direttore generale di Air Basket Italiangas, Basso Lanzone, per fare il punto della situazione. Con queste parole ci ha ispirato:

“Al momento, il nostro cammino è segnato da 4 vittorie e 2 sconfitte, tutte di misura e lontano da casa. Dal punto di vista della squadra, credo che siamo un gruppo che gioca con il cuore, che sta crescendo e sognando, ma che non è ancora diventato quella grande squadra che possiamo essere. Ogni giorno ci impegniamo e ogni momento è un’opportunità per costruire la nostra grandezza. Ogni partita contro squadre di livello superiore è un’occasione per metterci alla prova, per scoprire insieme quanto possiamo diventare forti. Non importa se non raggiungiamo subito l’obiettivo, ciò che conta è che ogni partita ci avvicini al nostro ideale. E questo lo faremo con lavoro, passione e sacrificio, giorno dopo giorno, passo dopo passo. Abbiamo ancora tanto da sudare, ma la partita di domenica scorsa a Messina è stata una grande prova per noi. Abbiamo giocato per 40 minuti con tutto il cuore, mettendo in difficoltà una squadra di grande valore. In quei momenti, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo visto la forza che è dentro di noi. Abbiamo bisogno di esperienze come questa per crescere, imparare e diventare più forti insieme. I bilanci si fanno alla fine, ma io sento che siamo sulla strada giusta. Ogni passo che facciamo ci porta sempre più vicino alla nostra meta, e questa è la parte più bella, più emozionante, di questo viaggio che stiamo percorrendo insieme.

Domenica torniamo in Sicilia, a Barcellona Pozzo di Gotto, una squadra che all’andata abbiamo battuto con il cuore. Sarà un’altra grande sfida, un’altra opportunità per mettere alla prova i nostri sogni e la nostra forza. Dobbiamo andare lì, combattere con tutta la passione che abbiamo dentro, fare ciò che sappiamo fare e, con determinatezza, sono sicuro che torneremo a casa con una vittoria che sarà il frutto del nostro impegno e della nostra unione. Sempre forza Air.”