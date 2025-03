Palla a due al Palasabetta: l’Air Basket sfida il Bim Bum Rende

TERMOLI. Si gioca questa sera, mercoledì 12 marzo, alle ore 19 tra le mura amiche del Palasabetta. Dopo la lunga trasferta di Catanzaro, conclusa con una grande vittoria, l’Air Basket Italiangas Termoli dovrà affrontare la Bim Bum Basket Rende: un impegno da non sottovalutare, ma che non può essere considerato particolarmente proibitivo. Per portare a casa il risultato, basterà mettere in campo lo stesso impegno e la stessa caparbietà mostrati a Catanzaro, dove Obinna & Co. hanno vinto con un margine netto di 15 punti alla sirena finale.

All’inizio di questi Play-Out si diceva che, per salvarsi direttamente arrivando tra le prime tre, sarebbe stato necessario raggiungere quota 28 punti. Siamo partiti avvantaggiati con 21 punti, ma il ritiro di Taranto ci ha penalizzati. Ora siamo a 24: se quelle previsioni fossero esatte, vincendo altre due partite saremmo al sicuro. In ogni caso, vincere tutte le gare casalinghe da qui alla fine eliminerebbe ogni problema.

Noi, però, pensiamo a un’altra cosa: basta calcoli e previsioni, la squadra deve semplicemente cercare di fare più punti possibile. Alla fine, tireremo le somme e vedremo cosa avremo ottenuto. Distrarsi con questi “conti della serva” non serve a nulla – scusate il gioco di parole – perché l’unica cosa che conta è vincere e conquistare punti, a partire da stasera.

Palla a due alle ore 19 al Palasabetta. Ingresso 8 euro, gratuito per tutti gli under 14 accompagnati da un genitore.

Michele Trombetta