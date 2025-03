Contro il Sora: “Sosteniamo i nostri colori… Tutti in curva”

TERMOLI. Riprende il campionato di Serie D, dopo la sosta che ha permesso alla selezione della quarta serie di disputare il torneo di Viareggio.

Tutti i tifosi sono chiamati allo stadio Cannarsa, dove si gioca una partita vitale per capire se le chance giallorosse di salvezza sono concrete o balbettanti. Contro il Sora bisogna scendere in campo con la testa e il fisico che debbono viaggiare all’unisono verso i 3 punti, altrimenti potrebbero insorgere guai seri.

Uscire dal Cannarsa con un ennesimo pareggio o peggio ancora con una sconfitta sarebbe una forma di resa incondizionata che potrebbe generare sfracelli irrimediabili. E’ senza ombra di dubbio una partita da dentro o fuori. La vittoria casalinga manca dal Cannarsa dal 5 gennaio. In questa settimana di relativo riposo, mister Mosconi ai ragazzi li ha martellati disegnando l’obiettivo, ora è arrivato il momento di tradurre gli insegnamenti in ‘fatti’ e punti, per evitare playout imprevedibili e molto insidiosi.

I tifosi della Curva Marco Guida si sono prodigati a tappezzare i punti strategici della città con gli striscioni “Sosteniamo i nostri colori… Tutti in curva”.

Michele Trombetta