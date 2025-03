Il Termoli calcio rimonta il Senigallia e ‘strappa’ il pareggio in trasferta

TERMOLI. Un punto alla volta, speriamo che basti, intanto la striscia di imbattibilità di allunga. Il Termoli calcio 1920 strappa il pareggio a Senigallia, firmando l’1-1 al triplo fischio finale.

La sfida tra Vigor Senigallia e Termoli 1920 è iniziata alle 15 allo stadio “G. Banchelli di Senigallia”. Il Termoli è in cerca di punti preziosi per continuare a sperare nella salvezza diretta, mentre la Vigor tenta in extremis l’accesso ai play-off, attualmente distanti quattro punti.

La gara, diretta dal signor De Stefanis di Udine, vede un avvio brillante del Termoli, che già al 1′ minuto costruisce una ghiottissima occasione per passare in vantaggio: un giocatore giallorosso si ritrova a tu per tu con il portiere marchigiano, ma quest’ultimo si supera e sventa il pericolo.

Per i primi venti minuti il Termoli tiene bene il campo, mentre la Vigor appare disorientata. Tuttavia, dal 25′ i padroni di casa cambiano marcia e iniziano a pressare con maggiore intensità. I rossoblù riescono a creare due pericoli nell’area giallorossa, ma per fortuna dei termolesi non ne scaturisce nulla di irreparabile.

Nonostante l’assenza di un perno difensivo importante come Marian Hutsol, il Termoli riesce a sopperire senza particolari affanni. La prima frazione di gioco si chiude sullo 0-0, senza altri sussulti.

Nella seconda frazione di gioco, il Termoli continua a contenere la voglia della Vigor di conquistare l’intera posta in palio. La partita si sblocca al 72’ con il gol di Ferrara per la Vigor, proprio mentre il Termoli è in inferiorità numerica da dieci minuti a causa dell’espulsione di Allegretti.

Nonostante lo svantaggio, i giallorossi non si arrendono e, anzi, reagiscono immediatamente: i marchigiani non fanno nemmeno in tempo a esultare che Ricci, recuperando un pallone da fallo laterale, insacca la rete dell’1-1.

Ristabilita la parità nel punteggio, il Termoli fatica a contenere la rabbiosa reazione dei rossoblù, che nei minuti finali si riversano in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio. Alla fine, però, i giallorossi portano a casa un pareggio di platino grazie al gol di Ricci, risultato che rappresenta un bicchiere sicuramente mezzo pieno per la squadra. Il Termoli allunga così la propria serie positiva e, come tutte le altre formazioni, si godrà ora una domenica di sosta per ricaricare le energie in vista dello sprint finale per la salvezza.

Michele Trombetta