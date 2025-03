Primi tre mesi della gestione Cesare: tra bilancio e prospettive, domenica sarà giornata giallorossa

TERMOLI. Il presidente giallorosso Nicola Cesare compie un resoconto di questi primi tre mesi di gestione dopo una situazione iniziale non semplice da ereditare e gestire.

Dal subentro alla rimessa in piedi della squadra sia dal punto di vista organizzativo che tecnico anche e soprattutto grazie alla città, ai collaboratori, ai soci e agli sponsor; dal mercato obbligato all’assemblamento di una squadra che si difende e non perde da sette giornate, alla volontà e all’importanza di un progetto di restyling dello stadio in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale.

È importante però riportare il giusto entusiasmo all’interno della città senza la quale non si va lontano: per questo domenica, in occasione dello scontro diretto con il Sora Calcio, sarà “Giornata Giallorossa”.

Vi aspettiamo allo stadio!