Punto prezioso raccolto col Chieti, fair-play sugli spalti

TERMOLI. Un punto a testa (1-1), più utile al Termoli calcio 1920 che al Chieti 1922, oggi pomeriggio allo stadio Cannarsa, dove in campo è stata battaglia, ma sugli spalti ha prevalso lo spirito di amicizia.

La sfida tra Termoli e Chieti inizia all’insegna del fair play tra le due tifoserie, legate da un solido gemellaggio. Se sugli spalti regna la serenità, in campo le squadre non si risparmiano, consapevoli dell’importanza della posta in palio.

Primo tempo: il Termoli adotta un approccio prudente, riuscendo a contenere i neroverdi. È proprio la squadra di Mosconi a creare la prima occasione da gol: ottimo cross in area di Cancello per l’accorrente Volpe, che si trova in una posizione favorevole, ma il pallone lo supera e l’opportunità sfuma.

Al 10′, però, il Termoli passa in vantaggio: su un cross perfetto in area, Olivierio arriva in corsa e, di piatto, insacca alle spalle del portiere, portando i giallorossi sull’1-0.

Il Chieti reagisce subito e all’11’ sfiora il pareggio con un gran colpo di testa di Vuthaj: il pallone colpisce la base del palo alla sinistra di Palombo, che sembrava comunque ben posizionato sulla traiettoria.

Al 17′, i padroni di casa sono costretti al primo cambio: l’autore del gol, Olivierio, si infortuna ed è costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Ricci.

Il Chieti continua a spingere e, al 39′, trova il pareggio: Ceccarelli riceve palla appena dentro l’area e lascia partire un tiro secco e preciso. Palombo, probabilmente coperto, viene trafitto sul suo palo: 1-1. I neroverdi intravedono la possibilità di ribaltare la gara e, al 43′, sfiorano il vantaggio: su un cross di Ceccarelli, Salto Lomba colpisce di testa, ma il pallone sorvola di poco la traversa della porta difesa da Palombo.

Dopo tre minuti di recupero, l’arbitro Ercole di Latina manda tutti negli spogliatoi

Secondo tempo: Parte bene il Termoli con Ferchichi: al 4’ il suo tiro sibila poco alto sulla traversa. Al 12’ l’ex Caiazza calcia un siluro su punizione da 30 metri, Palombo respinge con difficoltà, ma per sua fortuna nessun avversario riesce a ribadire in rete e il Termoli si salva.

Al 18’ ghiotta occasione per il Termoli: ottimo cross in area di Mariani, ma Cancello è in ritardo per il tap-in vincente.

Al 45’ Ceccarelli batte una punizione dal limite, ma la palla viene alzata in angolo da Palombo. L’arbitro concede cinque minuti di recupero.

Al 46’ Allegretti salva in angolo e, sul corner seguente, Palombo si supera con una grandissima parata salva la partita.

Al 50’ ancora un angolo pericoloso, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

Al 51’ arriva il triplice fischio: un punto comunque prezioso per il Termoli, un po’ meno per il Chieti…

Michele Trombetta