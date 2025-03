Termoli Calcio, il cammino verso la salvezza continua

TERMOLI. Prima del trittico di partite contro Ancona (fuori casa), Chieti (in casa) e Vigor Senigallia (fuori casa), ci eravamo sbilanciati in un pronostico: se il Termoli fosse riuscito a conquistare 4-5 punti, avrebbe potuto considerarsi sulla buona strada per raggiungere l’agognata salvezza.

Ora, quasi alla fine di questo trittico e in attesa della gara di domenica a Senigallia (inizio ore 15:00), dobbiamo riconoscere che i giallorossi stanno rispettando le nostre previsioni. Contro Ancona e Chieti hanno ottenuto il massimo risultato possibile: vittoria ad Ancona e pareggio in casa contro la corazzata Chieti. Sono quindi già arrivati 4 punti e, se da Senigallia dovessero portare a casa almeno un altro punto – o addirittura 3 – si andrebbe oltre ogni più rosea aspettativa.

Purtroppo, per questa delicata sfida il Termoli dovrà fare a meno di un pilastro difensivo come Marian Hutsol, squalificato. Il difensore, che insieme a Pietro Sicignano forma un vero e proprio muro in retroguardia, sarà un’assenza pesante. In compenso, rientrerà Keytà e tornerà a sedersi in panchina Andrea Mosconi, sostituito egregiamente domenica scorsa dal fratello Mauro.

La sfida contro la Vigor Senigallia non sarà facile, ma la squadra termolese ha ormai acquisito una consapevolezza importante, supportata dai risultati: dà il meglio di sé soprattutto in trasferta. Certo, stavolta dovrà fare a meno di un perno difensivo come Hutsol, quindi il capitano Sicignano sarà chiamato agli straordinari.

Confidiamo in una prestazione positiva da parte dei nostri ragazzi nello stadio “Goffredo Banchelli” di Senigallia. La gara sarà diretta dall’arbitro Roberto De Stefanis della sezione di Udine.

Michele Trombetta