Termoli calcio sconfitto a Teramo, ma con rammarico

TERMOLI. Il Termoli calcio 1920 sconfitto a Teramo per 2-0, anche se il risultato appare bugiardo rispetto a quanto visto in campo, ma i tre punti vanno agli avversari (foto Filippo Cantore).

Prima delle tue trasferte consecutive, quella di oggi al “Gaetano Bonolis”, col Città di Teramo 1913 che incontra i giallorossi.

Agli ordini del signor Castelli di Ascoli Piceno, la squadra giallorossa parte fortissimo: al 1′, Volpe centra l’incrocio dei pali con Torregiani battuto. Trenta secondi dopo, lo stesso Volpe trova il gol, ma viene annullato dall’arbitro.

Nei primi 15 minuti è il Termoli a fare la partita. Al quarto d’ora arriva la prima occasione per i padroni di casa: Angiulli serve Pietrantonio, che a sua volta appoggia per Messori, il quale calcia ma non trova la porta.

Al 15′, il Termoli torna pericoloso con Cancello, che riceve un pallone al centro dell’area, quasi un rigore in movimento, ma spreca clamorosamente l’occasione. E come spesso accade, gol sbagliato, gol subito: al 21′, su perfetto assist di Pavone, Alex Longinj – al suo secondo gol stagionale – porta in vantaggio il Teramo.

I padroni di casa prendono fiducia e al 25′ sfiorano il raddoppio con Pietrantonio, che lambisce il palo.

Il primo tempo si chiude senza altri sussulti, ma è chiaro che Mosconi dovrà trovare una soluzione per ribaltare la gara, contro un Teramo che lotta per la seconda piazza.

Riparte la gara: nemmeno il tempo di ricominciare e, dopo appena 20 secondi, i padroni di casa raddoppiano con un tiro potentissimo di Messori da venti metri, che trafigge Palombo.

Ma il Termoli non ci sta e reagisce alla grande: al 10′ Cancello accorcia le distanze, portando il risultato sul 2-1. La squadra di Mosconi insiste con determinazione e, al 12′, Chiarella è sfortunatissimo, colpendo in pieno il palo: è il secondo legno della partita per i termolesi. Al 18′, Keita sfiora il pareggio da ottima posizione.

Il Teramo appare in chiara difficoltà: subito dopo aver segnato il 2-0, ha subito la rabbiosa reazione del Termoli. Ma, come spesso accade in queste partite, i giallorossi si sbilanciano alla ricerca del pari, che avrebbero sicuramente meritato. Tuttavia, al 40′, i biancorossi chiudono la gara con il gol del 3-1, rendendo poi insignificante il 4-1 segnato nei minuti di recupero.

Termoli sconfitto, dunque, ma il risultato è quanto mai bugiardo: la squadra è rimasta viva fino alla fine, colpendo due pali, vedendosi annullare un gol e creando diverse occasioni da rete. Contro la seconda in classifica, i giallorossi hanno giocato ad armi pari, dimostrando di poter raggiungere la salvezza senza particolari difficoltà, al di là di questo risultato negativo e immeritato.

Michele Trombetta