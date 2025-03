Tifoserie gemellate, ma contro il Chieti servono punti

TERMOLI. Punti fondamentali, quelli in palio oggi, allo stadio Cannarsa, dove il motto sugli spalti del Gino Cannarsa sarà “Abbracciamoci” tra Termoli calcio 1920 e Chieti 1922.

Questo in virtù dello storico gemellaggio, che dura da oltre un decennio, tra le tifoserie del Termoli e del Chieti. Tuttavia, speriamo – e ne siamo quasi certi – che anche in campo le due squadre interpretino questo spirito di rispetto e lealtà ma senza abbracciarsi ma lottare per i tre punti.

Il Termoli soprattutto deve lottare ad armi pari con gli avversari teatini: la classifica dei giallorossi non ammette distrazioni di sorta.

Comprendiamo le ambizioni del Chieti, sempre più vicino alla zona playoff, ma noi dobbiamo concentrarci solo sui nostri obiettivi e dare continuità a quanto fatto ad Ancona sette giorni fa. La squadra è consapevole dell’importanza di mantenere il passo: conquistare tre punti oggi significherebbe compiere un salto triplo carpiato in avanti, aumentando l’autostima dei ragazzi di Mosconi.

Mosconi, però, oggi sarà in tribuna, espulso ad Ancona, e mancherà anche Keytà, anche lui espulso nelle Marche. Dunque, al di là dell’amicizia tra le due tifoserie, oggi bisogna offrire una prova convincente. La salvezza passa da questa gara: non vincerla significherebbe vanificare quanto di buono fatto domenica scorsa.

Forza ragazzi, über alles verso la vittoria! Poi, a fine partita, ci riabbracceremo con i tifosi neroverdi del Chieti.

