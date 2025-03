Tre punti d’oro conquistati in rimonta contro il Sora, tripudio giallorosso allo stadio Cannarsa

TERMOLI. Tre punti d’oro, quelli allo stadio Cannarsa, conquistati dal Termoli calcio 1920, che ha battuto 2-1 il Sora, in una partita da dentro o fuori.

Il primo acuto è del Termoli: al 9′ calcio d’angolo, svetta in area Magnani che colpisce di testa, ma il tiro è troppo centrale e Simoncelli, portiere ospite, para senza troppe difficoltà.

Al 21′, da un pallone perso, nasce un’azione pericolosa del Sora: contropiede con Digilio che, poco prima di entrare in area da posizione leggermente defilata, calcia forte, ma il pallone vola alto sulla traversa di Palombo.

Al 25′, dopo una bella azione caparbia del Termoli, il pallone giunge in area laziale, tocca Volpe e, complice un’indecisione del portiere, finisce in rete. Tuttavia, il guardalinee annulla tutto per posizione di offside.

Un minuto dopo, al 26′, dal possibile 1-0 per il Termoli si passa al vantaggio del Sora: pallone che arriva in area giallorossa, Palombo incerto esce ma non prende il pallone, che viene rimesso al centro area, dove Gomez tira a porta praticamente sguarnita e segna lo 0-1.

Al 31′, il Sora rimane in 10 per la giustissima espulsione del numero 5, Gemini, che colpisce proditoriamente Cancello dopo essere stato superato in velocità. L’arbitro, a pochi passi, è inflessibile: rosso diretto per il giocatore ciociaro.

Al 34′, il Termoli pareggia: dopo un ottimo pallone scodellato in area, arriva Hutsol che, di scapola, colpisce ottimamente e insacca per l’1-1.

Al 37′, bella fuga sulla fascia destra di Volpe, che lancia un pallone in area, ma la traiettoria è troppo veloce per consentire un impatto vincente a un suo compagno di squadra.

Al 42′, Palombo si riscatta dell’incertezza sul gol subito uscendo tempestivamente su una pericolosa incursione di un attaccante laziale.

Finisce il primo tempo sul punteggio di 1-1: una prima frazione molto intensa.

Ripartita la gara con il vantaggio numerico di un uomo in più, il Termoli dovrebbe insistere per cercare di fare propria la partita. Gli ospiti hanno anche altri due giocatori gravati da cartellino giallo.

Al 3′, buona fuga di Keyta sulla fascia sinistra: supera un avversario, mette al centro dell’area, ma nessun compagno lo segue e la possibilità sfuma.

Al 6′, ancora il Termoli ci prova con Mariani: il suo tiro è ottimo, ma di pochissimo alto. Comunque, Simoncelli in volo sembrava sulla traiettoria.

Al 25′, grande spunto di Volpe che serve alla perfezione Cancello: in velocità entra in area e, con un fendente precisissimo, infila un incolpevole Simoncelli. Termoli avanti 2-1.

Dopo il vantaggio, il Termoli si limita a controllare la partita. Ha avuto un paio di situazioni non andate a buon fine. L’arbitro, il signor Balducci di Empoli, ha decretato 5 minuti di recupero. Non succede più nulla: il Termoli vince un’importante partita che potrebbe rivelarsi vitale per le sorti giallorosse.

Michele Trombetta