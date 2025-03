A un anno dalla scomparsa di Marcello Antonarelli

TERMOLI. A un anno dalla scomparsa, i familiari ricordano Marcello Antonarelli.

«Marcello, un anno fa siamo stati trafitti da un dardo di fuoco, quando ci hai lasciati, ma tu sei ancora qui con noi, il legame forte che ci univa colma l’enorme vuoto della tua assenza: siamo ancora in cinque, anche se tu non cammini più accanto a noi, anche se non possiamo più abbracciarti né sentire la tua voce, perché il nostro amore per te non avrà fine. I tuoi fratelli».

Una messa di suffragio sarà celebrata domenica prossima, 16 marzo, alle 10.30, nella chiesa del Carmelo.