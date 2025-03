TERMOLI. Addio al maestro Sergio Chiucchioni: ci ha lasciati dopo una lunga vita dedicata alla famiglia, alla fede e al lavoro. Uomo di grande umanità e passione, ha trasmesso l’amore per la musica a intere generazioni di bambini, oggi adulti, insegnando loro a suonare diversi strumenti, in particolare la fisarmonica.

Chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo sa quanto fosse una persona buona, un uomo d’altri tempi. Il suo sguardo dolce e amorevole raccontava molto più delle parole: generoso e disponibile, aiutava sempre chi ne aveva bisogno, con la saggezza di chi crede nei valori autentici della vita.

A volte poteva sembrare severo, ma solo perché sapeva che dietro ogni grande insegnamento c’è sempre un atto d’amore.

Ha costruito una famiglia solida e unita, accanto alla sua adorata moglie, la signora Maria, e ai suoi due figli, Timoteo e Luigi. Con Luigi, in particolare, la sintonia professionale è sempre stata speciale, e chiunque lo conosca sa quanto sia facile andare d’accordo con lui.

La scomparsa del Maestro Sergio lascia un grande vuoto, ma il suo ricordo continuerà a vivere nel cuore di chi ha avuto l’onore di conoscerlo e di ricevere i suoi preziosi insegnamenti. La sua eredità non è solo musicale, ma anche umana: chiunque abbia incrociato il suo cammino conserverà per sempre il ricordo di un uomo straordinario.

In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo con affetto alla signora Maria, ai figli Timoteo e Luigi, alle nuore Mariella e Amira, e ai suoi amatissimi nipoti Simone, Sara, Benedetta e Raissa.

I funerali si terranno martedì 1° aprile alle ore 16 nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

Michele Trombetta