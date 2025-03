Addio all’allenatore Giampaolo Lincianci

SAN GIULIANO DI PUGLIA. È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giampaolo Lincianci, allenatore di calcio di San Giuliano. L’uomo, molto conosciuto e apprezzato nella comunità, lascia un vuoto incolmabile nella moglie Clementina, nei figli Giuseppe e Agostino, nei cognati, nelle cognate, nei nipoti e in tutti i parenti.

Giampaolo Lincianci era una persona stimata e benvoluta da tutti. La sua gentilezza, la sua disponibilità e il suo sorriso mancheranno a quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo. La sua scomparsa lascia un grande dolore in chi lo ha avuto vicino, ma anche un ricordo indelebile del suo spirito di generosità e della sua bontà.

I funerali si terranno martedì 25 marzo alle ore 15:00 nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli in Termoli, con partenza dalla Casa Funeraria F.lli Bavota in Via dei Roveri n. 3.

La redazione si unisce al dolore della famiglia Lincianci e porge le più sentite condoglianze.