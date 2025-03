TERMOLI. Prosegue il rinnovo dei comitati di gestione nei centri sociali per anziani.

Dopo il voto di venerdì scorso in via Cina, oggi tocca agli iscritti di via Sannitica. Sono 42 i soci chiamati alle urne, dalle 9 alle 17.

Dopodomani, giovedì 27 marzo, toccherà in via Tevere, medesimo orario.

Nel giorno del voto sono sospese le attività ordinarie praticate dai soci.