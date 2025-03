Bach in the subways: musica classica negli uffici postali

TERMOLI. L’ufficio postale di via Mario Milano a Termoli ha ospitato questa mattina la tappa molisana della decima edizione molisana di “Bach in the Subways”.

Protagonisti dell’iniziativa quindici allievi del Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso, che dal 2015 porta avanti in Molise la rassegna internazionale, nata nel 2010 nella metropolitana di New York con l’obiettivo di portare la musica classica tra la gente e dal 2015 celebrata in tutto il mondo alla fine di marzo in concomitanza con la nascita di Johann Sebastian Bach, quest’anno nel suo 340esimo anniversario.

Gli allievi, sei pianisti e nove percussioni tra marimba e vibrafono, hanno eseguito alcune tra le opere più famose del compositore tedesco, richiamando l’attenzione di tanti clienti che tra le 9.30 e le 11.30 si trovavano in ufficio.

Ad accompagnare gli studenti del Conservatorio, i coordinatori del progetto Brunella De Socio e Francesco Iapaolo, insieme alla presidente Rita D’Addona e al vicedirettore Ferdinando Muttillo.

“Ringraziamo Poste Italiane – hanno commentato dal Conservatorio Perosi – per aver aderito con entusiasmo, per il terzo anno consecutivo, alla proposta del Conservatorio di offrire agli utenti le musiche di Bach negli uffici postali, che sono importanti luoghi di socialità e di inclusione. Un altro aspetto importante della manifestazione in Molise è la valorizzazione dei giovani: i musicisti coinvolti sono tutti studenti del Perosi che si esibiscono al pianoforte, marimba, vibrafono, chitarra, flauto, fisarmonica”.