Colpito da malore allo stadio, 67enne stabile al Cardarelli: ‘La rete ha funzionato’

CAMPOBASSO. È stato estubato e trasferito nel reparto di Cardiologia per ulteriori accertamenti. Il tifoso ed ex infermiere dell’ospedale Cardarelli del capoluogo molisano, colpito da un arresto cardiaco lo scorso sabato, durante la partita di calcio Campobasso-Carpi, è sveglio e vigile.

Provvidenziale, allo stadio ‘Molinari’, è stato l’intervento dell’infermiere Antonio Palladino, in servizio al Gruppo Operativo Sicurezza in occasione dell’evento calcistico.

L’operatore del 118, infatti, appreso del malore si è catapultato sugli spalti dove, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, ha praticato prima un massaggio cardiaco all’ex collega poi ha utilizzato il defibrillatore fino al ripristino dei parametri vitali.

Di li il trasporto al Cardarelli dove il 67enne è stato ricoverato in Terapia Intensiva.

“Una rete che funziona” – hanno ribadito la responsabile della Emergenza-Urgenza, Adriana Ricciardi ed il direttore della Recovery Room, Vincenzo Cuzzone – Formazione, preparazione ed esperienza, come quelle che contraddistinguono il nostro infermiere, Palladino, hanno fatto la differenza nel salvare la vita al signor Romualdo che, nello scorso fine settimana ha potuto contare anche sulla professionalità delle dott.sse Bottino, Fierro e Perrella”.