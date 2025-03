CAMPOBASSO. Domani, venerdì 21 marzo, alle ore 11, presso l’hotel San Giorgio di Campobasso, gli avvocati Antonio Di Pietro, Margherita Zezza e Pino Ruta incontreranno gli organi di informazione per illustrare il contenuto del ricorso giurisdizionale proposto in queste ore dinanzi al Tar Molise contro la Regione Molise e lo Stato per l’attribuzione del disavanzo sanitario a carico di quest’ultimo.