Figura di spicco in città, è venuto a mancare l’architetto Vincenzo Ricci

TERMOLI. Termoli è in lutto per la scomparsa dell’architetto Vincenzo Ricci, una figura di spicco molto conosciuta e rispettata nella comunità cittadina. Ricci è venuto a mancare il 18 marzo 2025, circondato dall’affetto dei suoi cari.

Professionista di grande valore, l’architetto Ricci si è distinto non solo per la sua competenza, ma anche per l’umanità e il senso di responsabilità che ha sempre dimostrato nel suo lavoro. Il suo impegno ha lasciato un segno profondo nella città di Termoli e nelle persone che lo hanno conosciuto. La sua morte lascia un vuoto incolmabile, e la sua famiglia, la moglie Stefania, i figli Leonardo e Claudia, la madre Italia e la sorella Lorena, insieme a Davide e Federico, ne danno il triste annuncio.

I funerali si terranno giovedì 20 marzo alle ore 15:30 presso la chiesa di San Francesco, con partenza dalla Casa Funeraria Iovine, in via Egadi, 7.

La città di Termoli si stringe attorno alla famiglia Ricci in questo difficile momento, ricordando con affetto e gratitudine il contributo prezioso che l’architetto ha dato alla comunità.