«Gatto ferito, cerchiamo chi se ne possa occupare»

TERMOLI. «Urgente: gatto morso dai cani, verrà rimesso in strada. Questo povero micio è stato raccolto agonizzante in strada e portato in cura da un veterinario. Non riusciva a camminare a causa di una zampa gonfia ( sicuramente è stato morso da cani, c’è da dire che in zona ci sono cani che ammazzano i gatti, lasciati liberi dai proprietari che nonostante denunce e sanzioni lasciano scorrazzare liberi i propri cani). Ora le cure sono terminate e verrà rimesso in strada.

Cerchiamo urgentemente una stallo da privato o una struttura ( gattile, rifigio) , anche fuori regione, che possa prendersi cura di lui. Temiamo che in strada abbia vita breve, anche e soprattutto a causa di questi cani. Io attualmente ho molti gatti malati e non ho un posto per metterlo in sicurezza anche da infezioni. Vi prego aiutatemi a diffondere. È questione di vita o di morte. Contattatemi su WhatsApp al 349.4212918».