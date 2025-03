Giornata nazionale del Made in Italy, l’appuntamento in piazza Duomo

TERMOLI. Nuovo appuntamento in programma per le celebrazioni della Giornata Nazionale del Made in Italy, domani 28 marzo a partire dalle ore 10.

Il terzo evento in calendario si svolgerà a Termoli e vedrà l’incontro degli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Campomarino e dell’Istituto Alberghiero di Termoli con “Molise Wow”, una start up che si occupa di valorizzare il territorio attraverso progetti di recupero di dimore storiche diocesane abbandonate e tour esperienziali con l’uso della tecnologia per un turismo sostenibile.

I ragazzi saranno accolti in Piazza Duomo e conosceranno la realtà di questa start up innovativa che li guiderà in un tour del borgo antico. L’evento prevede anche una degustazione guidata nella casa museo Stephanus in piazza Duomo.