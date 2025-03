Il cordoglio della marineria termolese per la scomparsa di Antonio Mugnano

TERMOLI. Termoli è in lutto per la prematura scomparsa di Antonio Mugnano, avvenuta improvvisamente a Trieste all’età di 63 anni. La notizia ha destato profondo cordoglio in città, dove Antonio era conosciuto e stimato.

Originario di Termoli, Antonio aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita a Trieste, ma il legame con la sua terra d’origine era rimasto sempre forte. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi cari e di quanti lo conoscevano.

Antonio lascia i fratelli Gerardo, Francesco, Giovanni, Eufrasia e Carmela, i cognati, i nipoti e tutti i parenti. La salma giungerà a Termoli venerdì 21 marzo alle ore 19 e sarà allestita presso la Casa Funeraria Jovine. I funerali avranno luogo sabato 22 marzo alle ore 11 presso la Basilica Cattedrale di Termoli.

La comunità termolese si stringe attorno alla famiglia Mugnano in questo momento di dolore.

L’associazione Armatori Pesca del Molise e la marineria termolese si associano al dolore che ha colpito la famiglia Mugnano e in particolar modo al fratello Giovanni.