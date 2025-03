In ricordo di Giovanni Di Renzo: «La tua energia ci ispira ogni giorno»

TERMOLI. In ricordo di Giovanni Di Renzo, il mitico don Giovanni, che cinque anni fa spense il suo proverbiale sorriso.

La moglie Elisa, i figli Franco, Nico e Davide, il nipote Giovanni, ricordano con affetto e stima il caro Giovanni a 5 anni dalla sua scomparsa.

«Anche se la tua presenza fisica non c’è più, il tuo spirito indomito e la tua gioia di vivere continuano a risuonare nei nostri cuori, come un’eco che non smetterà mai di vibrarci dentro. Ci hai insegnato che la vita è un dono da abbracciare con passione, e per questo ti porteremo sempre con noi, ogni giorno, in ogni sorriso.

Il tuo entusiasmo e la tua gioia di vivere resteranno sempre nei nostri cuori, come un faro che illumina il nostro cammino anche ora che non sei più con noi. La tua energia continua a ispirarci ogni giorno».