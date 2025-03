TERMOLI. Un appuntamento di fondamentale importanza per il futuro del nostro mare si terrà il prossimo 1° aprile, dalle 9:30 alle 12:30, nella sala consiliare di Termoli. L’incontro, intitolato “Un mare di centri, insieme per il futuro del mare”, si svolge con la collaborazione di enti e associazioni internazionali, tra cui la Commissione Europea, Worldrise, Europe Direct, Guidotti Ships, InnovationSea e EMD, e il supporto di PlasticFree.

L’evento avrà come obiettivo il rafforzamento della rete di centri che si occupano della salvaguardia dell’ambiente marino e la promozione di pratiche sostenibili, con una particolare attenzione alla conservazione della biodiversità e alla protezione dei nostri ecosistemi costieri.

La giornata si aprirà alle 9:30 con la registrazione dei partecipanti, seguita dai saluti istituzionali. Presenti il sindaco di Termoli, Nicola Balice, l’assessore all’Ambiente del Comune di Termoli, Silvana Ciciola, e la dirigente scolastica dell’Istituto Boccardi Tiberio, Concetta Cimmino, che daranno il benvenuto ai presenti e sottolineeranno l’importanza dell’evento per la comunità locale.

Alle 10:15, Carmela Basile, responsabile di Europe Direct Molise, introdurrà il tema centrale dell’evento: “Un mare di centri, Insieme per il futuro del mare”. A seguire, i partecipanti potranno ascoltare una serie di interventi da parte di esperti e protagonisti del mondo della conservazione marina e della ricerca scientifica.

Alle 10:30, Mariasole Bianco, scienziata esperta in conservazione marina e presidente di Worldrise, terrà un intervento sul tema “Obiettivo Agenda 2030: sfide e soluzioni per raggiungere un traguardo essenziale”, focalizzandosi sulle politiche internazionali per la sostenibilità e la protezione degli ecosistemi marini.

Un momento particolarmente significativo sarà la presentazione del progetto “Non è la solita storia”, a cura degli studenti dell’Istituto Boccardi-Tiberio di Termoli. Le classi 3 E SIA TED, 3 A CMN e 3 B CAIM racconteranno attraverso il loro progetto come anche i più giovani possano contribuire a un cambiamento positivo per la salute del mare.

Alle 11:20, sarà il turno della Capitaneria di Porto, rappresentata dal sottotenente di vascello Cecilia Braga, che parlerà del “Ruolo e attività del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera”, approfondendo le politiche e le azioni necessarie per tutelare l’ambiente marino e costiero.

La giornata proseguirà con un intervento di Chiara Talia, veterinaria esperta in conservazione e fotografia naturalista, che discuterà della “Biodiversità costiera: il caso del Fratino in Molise”, un caso emblematico di come le specie locali siano minacciate dalla perdita degli habitat naturali.

Infine, alle 11:40, Domenico Guidotti, Ceo di Guidotti Ships e InnovationSea, illustrerà l’importanza della ricerca applicata nel mondo sommerso, con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche che possono supportare la conservazione marina.

L’incontro si concluderà con uno spazio dedicato alle domande e risposte (Q&A), moderato da Carmela Basile, che darà a tutti i partecipanti l’opportunità di approfondire i temi trattati e interagire con gli esperti presenti.