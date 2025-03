L’altare di San Giuseppe a Santa Maria degli Angeli

TERMOLI. La Parrocchia Santa Maria degli Angeli si prepara a celebrare una delle sue tradizioni più sentite: l’Altare di San Giuseppe. L’evento, che si terrà dal 15 al 19 marzo presso il Salone Parrocchiale Giovanni Paolo II, sarà un’occasione di preghiera, raccoglimento e condivisione comunitaria.

Il programma prevede momenti di apertura e chiusura giornalieri, con la recita del Rosario Meditato in orari serali.

Sabato 15 marzo: 16- 23. Rosario meditato ore 21.

16- 23. Rosario meditato ore 21. Domenica 16 marzo: 8:30 – 12:30, 16 – 21. Rosario meditato ore 19:30.

8:30 – 12:30, 16 – 21. Rosario meditato ore 19:30. Lunedì 17 marzo: 8:30 – 12:30, 16- 21. Rosario meditato ore 19:30.

8:30 – 12:30, 16- 21. Rosario meditato ore 19:30. Martedì 18 marzo: 8:30 – 12:30, 16 – 23. Rosario meditato ore 21.

8:30 – 12:30, 16 – 23. Rosario meditato ore 21. Mercoledì 19 marzo: 8:30 – 12:30, 15 – 18

In particolare, il 19 marzo, giorno dedicato a San Giuseppe, le celebrazioni culmineranno con la Santa Messa di ringraziamento e chiusura. Come da tradizione, la parrocchia raccoglierà generi alimentari a lunga conservazione per sostenere le famiglie bisognose.

L’evento è aperto a tutta la comunità, invitata a partecipare per riscoprire il valore della preghiera e della condivisione.