Lavori di manutenzione al porto

TERMOLI. Il porto di Termoli sarà interessato da importanti lavori di manutenzione alle infrastrutture nel periodo compreso tra il 31 marzo e il 4 aprile 2025. La ditta Edil Tecnocostruzioni 2008, appaltatrice dei lavori, eseguirà interventi specifici nell’area del molo nord-est, con conseguenti modifiche alla viabilità.

Secondo l’ordinanza firmata dal Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, i lavori si svolgeranno dalle 7 alle 18, e durante queste ore, le aree interessate saranno interdette al passaggio veicolare. In particolare, gli stalli di sosta ubicati presso il molo nord-est, di fronte alla Stazione Marittima, saranno vietati per la sosta di qualsiasi veicolo.

La ditta Edil Tecnocostruzioni 2008 è tenuta a garantire la sicurezza delle aree di lavoro, installando barriere fisiche, cartelli di segnalazione e personale di guardia. I lavori dovranno essere sospesi durante gli orari di imbarco e sbarco delle navi in partenza per le Isole Tremiti, per evitare disagi ai passeggeri e alle merci.

Le forze di polizia, i mezzi di soccorso e quelli della Capitaneria di Porto di Termoli sono esentati dai divieti di accesso e sosta nelle aree interdette.

L’ordinanza, che entra in vigore con la sua pubblicazione, invita tutti i cittadini a rispettare le prescrizioni per garantire la sicurezza e l’efficienza delle operazioni di manutenzione. Gli aggiornamenti relativi a queste modifiche alla viabilità saranno resi pubblici sul Portale Amministrazione Trasparente dell’AdSPMAM.

Per ulteriori informazioni: Il testo completo dell’ordinanza e gli aggiornamenti sulla viabilità sono disponibili sul portale ufficiale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale (https://adspmam.etrasparenza.it/).