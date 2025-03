TERMOLI. Oggi, venerdì 28 marzo, Termoli ospiterà un evento dedicato al tema delle migrazioni femminili in Italia, organizzato dall’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, dal Centro Studi e Ricerche Idos e dalla Fidapa Bpz Italy sezione di Termoli. L’incontro, che si terrà alle 16.30 presso la Sala Consiliare, si concentrerà sui percorsi di affermazione delle donne migranti, andando oltre le difficoltà che incontrano nel loro cammino di integrazione.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Nico Balice, sindaco di Termoli, Michele Barile, vice Ssndaco e assessore alla Cultura, e Annibale Ciarniello, presidente del Consiglio comunale. A seguire, Maria Paola Nanni, curatrice del volume Le Migrazioni femminili in Italia, presenterà un’analisi delle dinamiche che caratterizzano l’esperienza migratoria delle donne.

Durante il pomeriggio, interverranno anche le prime cittadine di Palata e Casacalenda, Maria Di Lena e Sabrina Lallitto, per raccontare le iniziative locali di inclusione delle donne migranti. Particolare attenzione sarà data anche alle testimonianze di Hanen Gzaiel, che condividerà il suo percorso da Tunisi a Termoli, e di Mimoza Leskaj, che racconterà la sua esperienza di integrazione in Italia e il suo impegno nella cultura albanese.

Il programma prevede anche la proiezione della clip Si scrive donna, si legge universo di Rossella De Rosa, che esplorerà attraverso immagini e parole l’universo femminile.

L’incontro sarà moderato da Fernanda Pugliese, Presidente della Fidapa Sezione di Termoli. Questo evento rappresenta un’opportunità per riflettere sul contributo delle donne migranti alla società italiana e per promuovere una discussione su come migliorare il loro percorso di integrazione e affermazione.