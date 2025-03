Malore in barca a Trieste, trovato senza vita il termolese Antonio Mugnano

TERMOLI. Tragedia a Trieste, dove Antonio Mugnano, pescatore termolese di 63 anni, è stato trovato senza vita a bordo della sua barca ormeggiata nella zona conosciuta come “la Sacchetta”. L’imbarcazione, che nel tempo era diventata anche la sua casa, si trovava a poca distanza dal molo. Sebbene occasionalmente l’uomo dormisse in un appartamento in via del Lazzaretto Vecchio, la sua barca rappresentava il suo rifugio principale.

Mugnano, originario di Termoli, mancava da 40 anni dalla città e si era trasferito a Trieste circa dieci anni fa, portando con sé la sua barca per pescare nelle acque del golfo. La scoperta del decesso è avvenuta grazie all’allarme lanciato da un passante che si trovava nelle vicinanze del molo. Antonio, infatti, era solito fermarsi ogni mattina in un locale della zona per prendere il caffè, ma ieri non si era presentato, suscitando preoccupazione tra coloro che lo conoscevano.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polmare e della Capitaneria di Porto, oltre ai sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo e, secondo le prime ipotesi, la causa della morte sarebbe riconducibile a un malore improvviso.