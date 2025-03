Martedì grasso a Termoli con la “Parata di Carnevale”

TERMOLI. L’ultima giornata del Villaggio di Carnevale prevista per domani, martedì 4 marzo, comincerà dalla mattina alle ore 10:30!

Oltre alla “Parata di Carnevale”, rinviata da domenica 2 marzo a martedì 4 causa maltempo, gli organizzatori della manifestazione più colorata dell’anno hanno lavorato affinché si potesse recuperare anche l’evento de “Il prestigioso mondo di Mago Awax” dedicato al divertimento dei più piccoli.

Appuntamento in Piazza Vittorio Veneto dunque domani mattina alle ore 10:30 con tanti giochi di magia, per poi ritrovarsi alle 15:30 in Piazza Duomo, partecipare alla Parata guidata da Mago Peppe e chiudere in bellezza con il “Gran Gala’ di Carnevale”. Vi aspettiamo!