Mezza maratona di Agrigento, Vigili del fuoco molisani sul podio

CAMPOBASSO. Altro fine settimana ricco di soddisfazioni sportive per il Comando Vigili del Fuoco di Campobasso.

Nella gara della XXI Mezza Maratona della Concordia Città di Agrigento, valevole anche per il circuito podistico nazionale dei Vigili del Fuoco, gli atleti campobassani hanno conquistato per il proprio Comando il sesto posto generale, su quasi trenta comandi provenienti da tutta Italia. I cinque componenti del team hanno tutti conseguito buoni piazzamenti generali e il vigile Luca Iafelice, nella categoria AM35, e il Capo Reparto in quiescenza Vincenzo Marchetta, nella categoria OM65, sono addirittura saliti sul gradino più basso del podio.