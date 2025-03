Pagine di speranza: alla biblioteca diocesana il filologo Francesco Pacia

LARINO. Sabato 12 aprile 2025, nella biblioteca diocesana “Monsigno Biagio D’agostino”, in via Seminario, a Larino avrà luogo l’incontro dal titolo “Uno attender certo (?). Speranza in Dante, Leopardi e Montale”. Ospite dell’iniziativa, che rientra nel ciclo “Pagine di Speranza”, sarà il filologo Francesco Pacia. Questa volta l’incontro si svolgerà eccezionalmente al mattino, alle ore 10.30. Tre declinazioni della speranza in tre autori cruciali della nostra storia letteraria. Un dialogo con e tra tre grandi della letteratura italiana, per tentare di afferrare e cogliere quella che è la realtà più forte che ci sia ma anche la più fragile, sospesa tra presente e futuro, attesa e compimento, desiderio e fallimento. Spigolando tra il Paradiso di Dante, che ‘conforta’ l’altrui spene, che là giù bene innamora, lo Zibaldone, le Operette morali e gli idilli leopardiani, e, infine, la visione della vita priva di illusioni di Montale e le sue conclusioni – sempre – provvisorie, si darà conto delle metamorfosi letterarie, religiose ed esistenziali della speranza. Ingresso aperto a tutti.