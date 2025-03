SANTA CROCE DI MAGLIANO. “Primavera 2025”: è il titolo dell’evento organizzato da ‘Il filo dei sogni – associazione Vivere a colori’, per domenica 23 marzo 2025, alle 18, nel largo della chiesa di San Giacomo apostolo a Santa Croce di Magliano.

In mostra un uovo di Pasqua, delle colombe e dei coniglietti realizzati all’uncinetto. Si ringraziano tutte le attività che hanno donato il loro contributo per sostenere il progetto, il Comune di Santa Croce di Magliano per il patrocinio e la locale Confraternita “Gesù Morto e Beata Vergine Addolorata”.