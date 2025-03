Progetto Polis: al via i lavori all’ufficio postale di Guglionesi

GUGLIONESI. Anche l’Ufficio Postale di Guglionesi sarà al centro di un restyling. Al via, infatti, da lunedì 24 marzo 2025, i lavori per la realizzazione del progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale. In seguito a questi interventi, l’Ufficio Postale di Guglionesi, situato in Via Iseo 2, resterà temporaneamente chiuso al pubblico fino al 3 maggio 2025. Eventuali modifiche ai tempi di chiusura saranno tempestivamente comunicate.

Durante questo periodo, la clientela potrà rivolgersi all’Ufficio Postale di San Giacomo degli Schiavoni, sito in corso Umberto I, 175. L’ufficio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:45, e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:45.

Presso l’ufficio di San Giacomo sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza e svolgere operazioni non eseguibili tramite la circolarità, come quelle relative a conti e libretti postali.

Al termine del periodo indicato, l’Ufficio Postale di Guglionesi riaprirà regolarmente, salvo imprevisti, di cui sarà data tempestiva comunicazione.