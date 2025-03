Raccolta solidale per il centro diurno

TERMOLI. Unisciti a noi per una raccolta di cibo e prodotti per il Centro Diurno e Unità di Strada per persone senza dimora!

Hai voglia di darci una mano a fare scorte per affrontare questo periodo? Ogni contributo è fondamentale!

Ci servono:

Per le colazioni e le cene:

Bottigliette d’acqua

Vaschette monouso (per le cene)

Tonno, legumi, pasta

Brioches

Caffè

Succhi di frutta

Palette monouso per caffè

Tovaglioli e carta assorbente

Se volete anche frutta fresca, pizza, dolci fatti in casa, pane e olio, saremo felici di accoglierli!

Prodotti per l’igiene:

Spruzzino igienizzante per bagno e superfici

Detersivo per la lavatrice

Contiamo come sempre sulla nostra comunità solidale che ci accompagna da anni!

Le date di apertura per la raccolta di marzo:

Lunedì 17/03

Martedì 18/03

Giovedì 20/03

Lunedì 24/03

Mercoledì 26/03

Giovedì 27/03

Lunedì 31/03

Orario: Mattina, dalle 8:30 alle 11:30

Dove consegnare la spesa? Tutti i giorni, presso la comunità Il Noce, in via delle Acacie 4.

Uniti siamo tutto, divisi siamo niente.