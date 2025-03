Riforma fiscale del Terzo Settore: focus sulle novità

CAMPOBASSO. La Commissione Europea recentemente ha dato il via libera alle norme fiscali in favore del Terzo Settore. Un risultato atteso da anni di cui si parlerà domani, dalle 16 alle 19, nella sede del Csv Molise, grazie a un interessante confronto tra esperti e volontari, promosso dall’associazione Demetra e patrocinato dallo stesso Centro di servizio per il volontariato.

L’appuntamento, dal titolo ‘La sfida del Terzo Settore sostenibilità economica e compatibilità ambientale 5.0’, esaminerà gli aspetti civilistici, fiscali e contabili della riforma e si svolgerà nella sala riunioni del CSV.

In apertura i saluti del presidente del Centro di servizio per il volontariato Gian Franco Massaro e delle autorità presenti dopodiché interverranno Fabrizio Cappuccilli, commercialista e revisore contabile, sugli aspetti contabili e fiscali del Terzo Settore, Salvatore Fratangelo, tributarista sui risvolti giuridici per gli enti del Terzo Settore, Maria Spano, dirigente Unsic Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori di Campobasso, che illustrerà la sfida del Terzo Settore su sostenibilità economica e compatibilità ambientale, Paolo Duranti amministratore di Confini Online, ente specializzato in formazione, che esporrà la sua relazione su raccolta fondi, quote associative, fundraising.

A moderare i lavori sarà Domenico Calleo, già presidente di Confcooperative Molise.

La partecipazione garantirà l’attribuzione di due crediti formativi a tutti gli iscritti all’Ordine Avvocati di Campobasso.

«Dal primo gennaio 2026 – ha spiegato in una nota Maria Teresa Bellucci, viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega al Terzo Settore – entrerà finalmente in vigore un regime fiscale ad hoc che prevede, tra le altre cose, la defiscalizzazione degli utili destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio. Inoltre saranno introdotti specifici incentivi per gli investitori, ampliando le opportunità di finanziamento per gli Enti del Terzo Settore. Tra le novità più significative l’introduzione di nuovi strumenti di finanza sociale, come i titoli di solidarietà, che garantiranno agli investitori il medesimo trattamento fiscale riservato ai titoli di Stato, con l’applicazione dell’aliquota del 12,5%».

La viceministra Bellucci è stata invitata all’evento dal presidente dell’associazione Demetra Daniele Di Cicco, con una missiva in cui si evidenzia l’importanza di approfondire queste tematiche tra addetti ai lavori del Diritto e dell’Economia e volontari.