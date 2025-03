Soccorsa una gattina ferita, «April ha bisogno di cure»

TERMOLI. April, una gattina dolcissima, è stata abbandonata in strada con un bruttissimo trauma alla mandibola. «Noi volontari l’abbiamo portata subito dal veterinario per le prime cure Sospettiamo che la gattina sia caduta dall’alto oppure le sia stato dato un calcio. Dalla visita è emerso uno scollamento della mandibola ed è stato fatto un cerchiaggio. Ora è sotto cura antibiotica e antinfiammatoria. Sospettavamo fosse incinta ma in realtà l’ecografia ha mostrato un bruttissimo utero. Presto verrà sterilizzata e sapremo di cosa si tratta.

I costi delle cure, compresa la sterilizzazione, si aggirano intorno ai 400 euro. Chi vuole aiutarci può farlo contattandomi prima tramite messaggio su whatsapp al 349 4212918.

Grazie di cuore da Catia e April»