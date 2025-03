TERMOLI-ISOLE TREMITI. A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, tutte le partenze da Termoli e dalle Isole Tremiti sono state annullate. Il disservizio è in atto da ieri, 13 marzo, e continuerà anche per la giornata di oggi, 14 marzo 2025. La notizia è stata comunicata dalla Nlg – Navigazione Libera del Golfo, che ha informato i passeggeri delle cancellazioni a causa di condizioni di mare non sicure.