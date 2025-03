Termoli e rugby: spazi e opportunità

TERMOLI. Si è parlato di impiantistica sportiva e delle eventuali opportunità che il territorio potrà offrire in futuro per gli sport minori. Il sindaco e assessore allo Sport Nicola Balice, insieme al vicesindaco e assessore alla Cultura e al Turismo Michele Barile, hanno incontrato il delegato della Federazione Italiana Rugby (Fir) Molise Marco Santone, il responsabile Sviluppo Sud della FIR Orazio Arancio e Giovanni Pelilli della società Star Rugby Termoli, che sta già diventando un punto di riferimento in città per gli amanti di questo sport.

Al centro dell’incontro, sotto la lente, gli spazi e le opportunità per creare in futuro impianti sportivi che possano ospitare anche il rugby, ampliando così le possibilità per la pratica di questo sport nella zona.