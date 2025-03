Un Carnevale di comunità con l’associazione “Munxhufuni imi na”

MONTECILFONE. Con il desiderio di unire e coinvolgere l’intera comunità, nasce l’Associazione di Promozione Sociale “Munxhufuni imi na APS”, che significa “Montecilfone siamo noi”. Il nome racchiude l’essenza di una comunità che si fa forza attraverso l’aggregazione, la condivisione e l’inclusione.

“Come Associazione, ci proponiamo di promuovere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro.

Vi invitiamo a festeggiare con noi! Il 3 marzo, grandi e piccini sono invitati a partecipare a una giornata di festa e allegria per celebrare insieme il Carnevale, nella piazzetta antistante il Comune. Un’occasione per cantare, ballare e gustare le nostre specialità. Non mancheranno sorprese per i bambini e tanto divertimento per tutti!

Ricordate di portarvi maschere, coriandoli e tanta voglia di divertirvi. Vi aspettiamo per vivere una giornata indimenticabile!”.