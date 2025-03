Un nuovo sollevatore elettrico nella casa di riposo di Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Si terrà domani, venerdì 28 marzo, alle ore 10.00, l’inaugurazione del nuovo sollevatore elettrico per disabili anziani presso la Casa di Riposo Istituto Sacro Cuore a Santa Croce Magliano, in Piazza monsignor A. Santorelli. Un importante passo avanti per migliorare la qualità della vita degli ospiti della struttura, in particolare delle persone anziane o con disabilità.

L’evento sarà presieduto dal sindaco Alberto Florio, che aprirà i lavori insieme a Giuseppe De Biase, Presidente nazionale Anteas, e ad altre personalità istituzionali e sindacali. Tra i partecipanti, ci saranno anche Giovanni Notaro, segretario generale Cisl, Luigi Pietrosimone, presidente Anteas Molise, Riccardo Mascolo, coordinatore Fmp Molise, e Marcello Giuditta, segretario Rls Fnp Cisl basso Molise.

Il sollevatore elettrico, un dispositivo innovativo progettato per garantire la sicurezza e il comfort degli anziani e delle persone con difficoltà motorie, rappresenta un contributo importante alla cura e all’assistenza nelle strutture residenziali. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra le istituzioni locali e le associazioni che si occupano del benessere degli anziani.