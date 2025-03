Verso il concertone del Primo Maggio con ‘Meda169’

APRICENA. Il Concerto del Primo Maggio di Roma è molto più di un semplice evento musicale: è un simbolo di aggregazione e cultura, un appuntamento fisso che dal 1990 richiama in Piazza San Giovanni centinaia di migliaia di persone. Promosso da Cgil, Cisl e Uil, e organizzato da iCompany dal 2015, il Concertone porta sul palco alcuni dei nomi più importanti della musica italiana, accanto a nuove promesse emergenti.

Grazie al contest 1M Next, infatti, ogni anno almeno tre artisti vengono selezionati per esibirsi in diretta su Rai 3 e Rai Radio2. Il vincitore assoluto ottiene inoltre l’opportunità di proseguire un percorso di crescita con l’organizzazione del festival.

Tra i 150 finalisti del 2025 c’è anche Meda169, nome d’arte di Nicola Carfagna, cantautore pugliese, di Apricena, trapiantato a Roma. Dopo il debutto nel 2020 con I Respiri Tuoi, ha pubblicato l’EP Scanzonato Romantico Pop nel 2021, seguito da altri tre singoli. Nel 2022 ha sfiorato Sanremo con La Stella Polare, arrivando alle fasi finali di Area Sanremo. Ora ci riprova con Troppi Sbagli, brano che gli ha permesso di entrare tra i finalisti di 1M NEXT 2025.

Intanto, il 19 luglio 2024 ha pubblicato il suo nuovo EP Primo Tempo, con cinque brani, mentre è già al lavoro sulla seconda parte del progetto, Secondo Tempo.

Riuscirà a conquistare il palco del Primo Maggio? Il verdetto arriverà presto.

Bastano pochi secondi per esprimere la preferenza a questo link. https://1mnext.primomaggio.net/artisti-2025/238-meda169