ISOLE TREMITI. Viaggio della Memoria, evento conclusivo del progetto Molise Lgbt.

“In particolare raggiungeremo l’isola di San Domino alle Tremiti, di fronte alle coste molisane, note per aver ospitato il confino per gli omosessuali durante il periodo fascista, per cui è in fase di richiesta il riconoscimento come Monumento nazionale”.

L’appuntamento è per lunedì 7 aprile con partenza alle ore 9 da Termoli e ritorno alle ore 17 da San Domino.