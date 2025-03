TERMOLI. Addio a Francesco Imbimbo. Si è spento oggi, a 77 anni.

Francesco Imbimbo è stato per molti anni un’autentica icona nel settore dei gommisti a Termoli. La sua officina, situata in via Malta, nei pressi del vecchio ospedale San Timoteo, era un punto di riferimento per tanti automobilisti. Nonostante le sue radici a Portocannone, ha saputo costruire e portare avanti con grande dedizione la sua attività proprio qui a Termoli, facendo per anni il pendolare tra il suo paese natale e la città.

Per chi scrive, Francesco Imbimbo non è stato solo un volto noto della città, ma anche un ricordo personale indelebile. Era il 1978 quando conobbi la mia dolce metà, che lavorava a pochi passi dalla sua officina. Fu allora che ebbi il piacere di incontrarlo e di ammirarne non solo la straordinaria abilità nel suo mestiere, ma anche la simpatia e l’umanità che lo rendevano speciale.

Il suo impegno non è mai venuto meno, nemmeno quando decise di ritirarsi per godersi una più che meritata pensione. La sua eredità, fatta di valori, dedizione e sacrificio, è stata raccolta dai suoi due figli, Michele e Fabio, che con passione e determinazione hanno continuato a far crescere l’azienda di famiglia. Quando il Patriarca semina bene, il raccolto è sempre rigoglioso.

L’ultima volta che abbiamo avuto il piacere di incontrare Francesco fu un paio di estati fa, proprio a Portocannone, in occasione della tradizionale corsa podistica “Lart & Posch (Su e Giù)”, organizzata dalla società sportiva locale con il figlio Michele e altri collaboratori. Quella sera, tra il calore della comunità e l’energia dell’evento, Francesco appariva sereno e sorridente, proprio come lo ricordavamo: un uomo dal cuore grande, capace di trasmettere fiducia e positività con un semplice sguardo.

Oggi Francesco ci ha lasciati, forse troppo presto, ma il solco che ha tracciato è profondo e fertile. Su di esso, chi resta potrà continuare a costruire, nel segno della sua stessa passione e dedizione.

La nostra redazione si stringe con affetto al dolore che ha colpito la famiglia Imbimbo, rivolgendo le più sentite condoglianze a tutti i suoi cari, in particolare alla signora Liliana.

I funerali si svolgeranno domani, sabato 8 marzo, alle ore 15:30, presso la Chiesa Madre di Portocannone.

Michele Trombetta