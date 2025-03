«Aiutiamo la famiglia di Giovanni», la raccolta fondi per l’operaio morto a Termoli

LUCERA. La notizia della morte di Giovanni Antonio Amodeo ha scosso la comunità di Lucera e di Termoli.

L’operaio edile, improvvisamente, nella giornata di lunedì 24 marzo, si è accasciato a terra ed è arrivato in ospedale, al San Timoteo, senza vita.

La famiglia ha incaricato un avvocato di presentare un esposto alla Procura per chiedere un’autopsia e chiarire le cause del decesso. È stata anche aperta una pratica con l’Inail per infortunio sul lavoro, dato che la morte è avvenuta alla fine del turno.

Per aiutare la famiglia a sostenere le spese, è partita la gara di solidarietà e il signor Antonio Di Muro, ha aperto una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, dal titolo “Aiutiamo la famiglia di Giovanni”.

«Giovanni aveva 60 anni quando per un malore improvviso sul posto di lavoro, si è accasciato a terra lasciando una moglie e due figlie. Come quasi ogni giorno si trovava fuori sede, in un cantiere a Termoli, impegnato nel suo lavoro di manovale, attendendo di riabbracciare la sua famiglia nel tardo pomeriggio.

Lavorava come manovale dall’età di 14 anni, orfano del papà, aveva dovuto provvedere sin da subito alle esigenze della famiglia.

Giovanni amava la sua famiglia e ha dato tutto sé stesso per provvedere alle loro esigenze.

Aiutiamo la famiglia ad affrontare questa disgrazia con un piccolo aiuto».

Questo è il link a cui donare, un piccolo gesto che fa la differenza.

https://www.gofundme.com/f/ugz8e-aiutiamo-la-famiglia-di-giovanni?attribution_id=sl:78e99aef-236b-4087-87b8-0fef3f4c63f8&lang=it_IT&utm_campaign=man_ss_icons&utm_medium=customer&utm_source=copy_link