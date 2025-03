Atti vandalici su auto in sosta anche a Guglionesi

GUGLIONESI. Atti vandalici sulle autovetture in sosta non solo a Termoli, ma anche nella vicina Guglionesi. Ad accorgersene (e subirli) una ragazza proprietaria di un’Alfa 147.

Gesto deprecabile compiuto in via Gabriele D’Annunzio. Ignoti hanno danneggiato – proprio come avvenuto in via Vanoni a Termoli due sere fa – uno degli pneumatici.

Per fortuna, il foro praticato nella ‘gomma’ non l’ha fatta afflosciare. Tuttavia, la settimana precedente, sempre la stessa autovettura era stata graffiata sulla carrozzeria.

Si conferma il dilagare di comportamenti di stupidità manifesta. Evidente lo sdegno della giovane, che ha scoperto questo ennesimo dispetto ai suoi danni.